FEZEN: 4 nap, metál legendák és világhírű zenekarok Székesfehérváron

Az amerikai Mastodon, a szintén amerikai, Slayer-alapító Kerry King, valamint Majka és a Halott Pénz is fellép Székesfehérváron, a FEZEN-en, amelyet idén július 30. és augusztus 2. között rendeznek.

„Szép a színpad. Félhomályban áll” Szerdán kezdődik a FEZEN Fotó: FEZEN-Facebook

Nagyágyuk a FEZEN-en

A szervezők közölték, hogy a Slayer-alapító Kerry King új szóló projektje, a Grammy-díjas Mastodon, valamint a szimfonikus metál két meghatározó zenekara, az Apocalyptica és az Epica is fellép Székesfehérváron. A FEZEN négy napját érdemes előre beírni a naptárba: 2025. július 30-31. és augusztus 1-2. között zajlik majd a fesztivál.

A FEZEN színpadán július 31-én hallhatja élőben a magyar közönség Kerry King májusban megjelent From Hell I Rise című szólóalbumát. A metál szupercsapatban többek között Mark Osegueda (Death Angel), Phil Demmel (Machine Head, Vio-lence), Kyle Sanders (Hellyeah) és Paul Bostaph (Slayer, Testament) is helyet kapott.

A fesztivál térképe Forrás FEZEN-Facebook

Szintén július 31-én érkezik Székesfehérvárra a progresszív stoner metál műfaj kiemelkedő zenekara, a Mastodon. A Grammy-díjas amerikai banda nyolc év után tér vissza a FEZEN közönségéhez. Augusztus 1-jén az Apocalyptica lép színpadra, akik a közelmúltban megjelent Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 feldolgozásalbumukkal turnéznak. Velük egy napon a holland Epica is koncertet ad, így aznap a szimfonikus metál rajongói számára kihagyhatatlan program várható.

FEZEN-gitár

Az interneten villámgyorsan kezdett terjedni egy különleges gitár fotója. Még a laikusok is elismeréssel adóztak a készítő, Somogyi József „Soma” munkája előtt, aki a hangszerbe egy FEZEN-logót is gravírozott – méghozzá nem is akármilyet! Erről bővebben, társlapunk, a feol.hu írt.

Dunaujvárosi kötődés, hogy a fesztiválon idén is fellép Horváth Tamás, mégpedig a Harman Színpadon augusztus 2-án, este fél hétkor.