DJ-k, élő zene és tömegőrület – ilyen volt a Parti Fesztivál (képgalériával)

Csakis a kíváncsiságom hajtott, amikor már csütörtökön alkonyatkor bejártam a Parti Fesztivál helyszínét. Jó kedvem lett tőle. Rend tisztaság és a gyönyörű park fogadott. Elképzeltem a hömpölygő tömeget, mert akkor talán hatan voltunk. A legfontosabb objektum, a színpad belőve, bevilágítva, már akkor is akármelyik percben kezdhettek volna.

BSW a dunaföldvári Parti Fesztiválon

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Parti Fesztivál az első napon

A napközi események ünnepi pontja volt, amikor Lipták Tamás a város alpolgármestere és Kiss Lajos Csaba mint a Fesztivál Igazgatója és az Önkormányzat képviselője kihelyezték a közös büszkeségüket is bemutató molinót: az esemény Főtámogatója Dunaföldvár Önkormányzata!

Aztán estére a vendéglátók, az élen a Rakpart csapatával, a beizzított sütőikkel és a jeges hűtőikkel, remek falatokkal kívánták csalogatni a fesztivál látogatóit. Kelemen Róbert és Nagy Dániel pincészetük különleges italaival tették még kellemesebbé az estét.

Milyen legyen a vendéglátás?

Erről Sárosdi Attilával a „Satival” a Rakpart művek tulajdonosával beszélgettünk, aki az erre a hétvégére elképesztően kibővített csapatával a fesztiválon kívül is több helyen várta a vendégeket. Igen derűs hangulatban, még e a Fesztivál előtt beszélgettünk.

– Régebben én is fesztivállátogató voltam, most már nincs annyi időm rá. A legfontosabb velünk szemben támasztott elvárásokat alaposan megismertem. A legfontosabb, hogy hideg és nagyon olcsó legyen a sör, de a legjobb, ha ingyenes. Ennél többet nem kéne adni egy vendéglátósnak. Az ingyen sört nem tudom bevállalni, de egyszerűen szólva enni és innivalókkal bőségesen fölkészültünk erre a két napra is- tette hozzá nevetve.

DJ Tes a színpadon

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A közönség is nagy reményekkel érkezett!

Alig várták, hogy végre Dunaföldváron is láthassák az általuk leginkább rajongva kedvelt DJ Tes, Grasa, Ekhoe, aztán a visszatérő és rendre nagy tüzet verő és ezen a napon elképesztő stílusokat is felölelő Katapult DJ, na és főleg a fináléra várt igazi nemzetközi hazai sztár: dj Strongi produkcióját. A legtöbben tanácstalanul kóstolgatták az újonc fellépőként a Warm Up banda szerepét betöltő, két dunaföldvári zenésszel kiálló Duelo zenekar nevét. Ők voltak ezen az estén az egyedüli, élőben muzsikáló, mint kiderült sokra hivatott, szimpatikus társaság.