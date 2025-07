Shakespeare a csillagok alatt– új térben debütál a Bartók színház előadása

Miközben a legtöbb színházban nyáron szünet van, a dunaújvárosi Bartók Színházban most is teljes fordulatszámon zajlik a munka. A társulat gőzerővel készül a következő bemutatóra – és ez nemcsak egy új előadás, hanem egy új színházi helyszín születése is. Lássuk, milyen lesz a Bartók színház nyári szabadtéri előadása!

A Bartók színház nyáron sem pihen – szabadtéren játsszák Shakespeare klasszikusát.

Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Színházi varázslat nyári estékre – így készül a Bartók színház a premierre

A színház nemrég egy jó hangulatú próbafotót osztott meg a közösségi oldalán, ezzel a találó szöveggel:

„A fotó kedvéért lazítottak. Mert amúgy folyamatosan próbálnak. Nálunk nyáron is zajlik az alkotómunka.”

Az ok pedig igazán izgalmas: Shakespeare „Ahogy tetszik” című lírai komédiájának bemutatójára készülnek, amit Keresztes Attila rendezésében láthat majd a közönség. A darabot 2025. július 25-én mutatják be – de nem a megszokott helyszínen.

A premier ugyanis egy új, különleges atmoszférájú szabadtéri színházi térben lesz, amelyet most avatnak fel: a Vasvári Pál Általános Iskola belső udvara alakul át egyetlen estére – vagy ki tudja, talán hosszabb időre – varázslatos, nyári játszóhellyé. A színház ezzel nemcsak egy új előadást ad a városnak, hanem új élményt is – hiszen kevés dolog különlegesebb annál, mint amikor Shakespeare-szöveg hangzik el a szabad ég alatt, egy meleg nyári estén, csillagokkal a díszletben.