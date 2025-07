Berényi Bandi, a bronzkori kutya és a juhbőrös sírok: szenzációs leletek kerültek elő Csákberényben

A Szent István Király Múzeum régészei ismét különleges kincseket tártak fel Csákberény közelében, írja a feol.hu. A két héten át tartó ásatás során – amelyen öt egyetem hallgatói és önkéntesek is részt vettek – nemcsak új sírok, hanem ritka és izgalmas tárgyi emlékek is előkerültek. Cikkünkben a csákberényi régészeti feltárás részleteiről számolunk be.

Csákberényi csoportba tartozó különleges avar kori edényt, és bronzkori kutyacsontvázat vagyis szenzációs leletekre bukkant Szücsi Frigyes és csapata az ásatás során.

Fotó: Nagy Norbert

A feltárás egyik legfontosabb eredménye, hogy sikerült pontosabb képet kapni a temető használatának kezdetéről. Számos kora avarkori lelet került elő, köztük több juhbőrös sír is – ezekben a koporsóra helyezett birkabőr maradványai csupán a benne talált koponya és lábvégcsontok révén azonosíthatók. Ez a temetkezési szokás a kelet-európai nomád népekhez köthető, és az avarok legkorábbi generációira jellemző. A régióban ilyen tömegben eddig még nem figyeltek meg ehhez hasonlót.

Titokzatos sírok, ősi edények és egy bronzkori kutya – különleges ásatás Csákberénynél

A leletek között egy különleges vörös színű, díszes asztali kerámia is előkerült, amely a Csákberény-csoportba tartozik – ez a típus kizárólag a környéken fordul elő. A kerámia formavilága és alapanyaga a római kori fazekasság hagyományait idézi, és valószínűleg egy, a Keleti-Alpok térségéből származó mester munkája.

Egy másik szenzációs felfedezés egy bronzkori kutyacsontváz, amely egy ősi árok oldalából került elő. A régészek „Berényi Bandi”-nak keresztelték el a kutyát, amely egy késő bronzkori település emlékét őrzi. A csontváz pontos azonosítása még hátravan, de valószínűleg egy ősi kutyafajtáról van szó.

Régészeti bizonyítékok az avar–magyar folytonosságra

A feltárás megerősíti azt az elméletet is, hogy az avar kori népesség és a korai magyarok nem egymást kizárva, hanem egymás mellett, részben folytonosságban éltek a Kárpát-medencében. A koponyavizsgálatok, régészeti és genetikai eredmények is ezt támasztják alá. A legújabb radiokarbon-vizsgálatok például azt mutatják, hogy az avar kori temető még a 9. század elején is használatban volt.

Az ásatás ugyan lezárult az Arató szérűn, de a munka folytatódik: jövő nyáron Orondpusztán terveznek újabb feltárást, ahol még mintegy 600 sír rejtőzik a föld alatt. Az ásatások idején a helyi közösség példaértékűen fogadta a régészeket – a csákberényi önkormányzat, az egyházközség, helyi civilek és vállalkozások is támogatták a munkát.

Teljes cikk a feol.hu-n olvasható.