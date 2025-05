Fény és érzelem – Gallainé Nagy Erzsébet fotókiállítása az MMK-ban

– Mi tölti ki a fotózáson kívüli napjait?

Átlagos nyugdíjas életet élek. Egyedül vagyok, a férjem több mint öt éve meghalt. Sok időt töltök az unokáimmal, akik bár nem mindig vannak itt Dunaújvárosban, sokat látogatnak. Emellett olvasok, tanulok, és – ha nem fotózok – akkor épp arra gondolok, hogy mit fotóznék legközelebb.

– És hogyan indult ez az egész? Honnan az érdeklődés a fotózás iránt?

A férjem volt az első, aki bevezetett a fotózás világába – még fiatalon, filmes géppel dolgoztunk, előhívtuk a képeket, nagyítottunk. Aztán ez átalakult, de mindig része maradt az életemnek.

Most már a fiam inspirál – ő Amerikában él, és komoly felszereléssel fotóz, tőle sokat tanultam a digitális technikákról is. New Yorkban is jártam nála, elvitt kiállításokra, ahol például Meyerowitz képeit láthattam élőben – előtte a könyvét is kétszer elolvastam. Ezek az élmények tovább mélyítették bennem az elhivatottságot.

– Mit üzen azoknak, akik esetleg most ismerkednek a fotózással?