A tetszhalott állapotból életre kel a Vasas, és a belgák már várják őket

Elég sokáig csend volt a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes körül. Na, nem az a jótékony csend, sokkal inkább a nem beszélünk róla csend volt ez. Jó sok évvel korábban még a néptánc temetését is megtartották a városunkban. Hogy lám–lám a néptáncnak és a neves együttesének vége... Aztán ment minden majdnem tovább. A haldoklás mindig sokkal kevésbé érdekes, mint maga a halál ténye. S persze lesznek, akik felhorkannak ezen, mert mindenki, aki próbálkozott a Vasas életben tartásával a maga módján megtett mindent. De fessük az ördögöt a fala, hiszen a táncegyüttes nem halt el, hiszen felléptek városi rendezvényeken, meg a környéken is számos alkalommal. De rég elmúlt az az idő, amikor Európa tapsolt a dunaújvárosi együttesnek, és a dijoni fesztivál serlegét emelhették a magasba. A Vasas élt, csak éppen lélegeztető gépre került. Ennek számos oka volt. Olyan is, ami nyilvánvaló, így a gazdasági helyzet és a szponzoráció körülményeinek megváltozása, de számos olyan oka is van, amiről csak azok tudnak, akik ezt végigélték. De mielőtt bárki azt hinné, hogy nekrológot írok, el kell oszlatnom a feltételezést. Nem, egyáltalán nem így van, sőt... Bizakodva mutatom be az együttes vezetőjét.

Többször eltemették már, de a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes még létezik. Forrás: facebook/ Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes új vezetője

Hajdu Ádám másfél éve vette át a Vasas vezetését. Nagy szerencséje volt az együttesnek, hogy a szerelem idehozta a városba a profi táncost. Felesége Hajdu–Csepeli Ágnes szintén korábban a Vasasban táncolt, így erős túlzással azt mondhatjuk, hogy a táncművész beleházasodott a Vasasba.

Hajdu Ádám, táncművész. Vezetett a gyerekcsoportot a Bihari táncegyüttesben. Táncolt a Honvéd együttesben. Közreműködött a Nemzeti, az Új, a Pesti, a Thália, a Vígszínház táncos darabjaiban is. 2007-től több alkalommal is részt vett a Vasas különböző nagyszabású projektjeiben. Ahogy vallja, élete a tánc.

Hajdú Ádám szereti a kihívásokat, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes vezetőjeként ebben van is része.

– Mit fogadta a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben másfél évvel ezelőtt?

– A Vasasban? Hatalmas meló. Hát, hogy őszinte legyek, azt tudtam, hogy a Vasas egy kicsit nehéz helyzetben van. Kaptam egy ovis csoportot, egy gyerekcsoportot és egy felnőtt együttest. A legnagyobb probléma, hogy ez az együttes meg lett tépázva az elmúlt 5-10 évben. Volt számos problémájuk. És a legnagyobb probléma az volt, hogy a nehézségekkel teli időszak következtében elvesztettünk egy komplett ifis korosztályt. Az ifis korosztály egy nagy együttes életében magát az utánpótlás jelenti, az együttes szívét, a lelkét. Hiszen amatőr együttesről van szó, amelyben fiatalok jönnek-mennek, s ha valamelyik felnőtt tagunknak változik az élete,s itt kell hagynia az együttest, akkor a hiányát mindig az ifis utánpótlásból pótoljuk. Ha nincs utánpótlás, akkor annak a felnőtt együttes látja a kárát. Az ifjúsági korosztály eltűnése hatalmas törés volt az együttes életében. Nem merek számokat mondani, de legalább hét, nyolc ifis korú táncos pár ment el az együttesből. Ez a napi életünket, a próbafolyamatokat is megnehezíti, hiszen egy gyermek táncos még nem áll azon a szinten, mint a felnőtt.