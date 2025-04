Ez a Vasas még működik, és Belgiumba repülne

Az ötmillió fele még hiányzik

Orgovány Zoltán, a kuratórium elnöke elmondta, hogy a repülőjegybe beszállnak a táncosok is, de a többi költségekre, így a repülőtérre a felutazáshoz, a fellépő ruhák kiutaztatásához, a zenészek díjazására még támogatókra van szükségük. Valamennyivel hozzájárul az egyesületet fenntartó Munkásművelődési Központ is, számítanak a város önkormányzatára, de így is még a költségek felére támogatókat keresnek.

Mindezekről hallhatják Orgovány Zoltánt, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány, kuratórium elnökét. A jelenről és a jövőről is szót ejtettünk abban a reményben, hogy ennek a Vasasnak nemcsak a múltja a jövője is bizakodásra ad okot.