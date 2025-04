A TRIO+ zenekar nyitotta meg a Rock Terasz második évadát Kisapostagon

A Rock Terasz második évada tehát ragyogóan indult – minden adott ahhoz, hogy ez a nyár is a zenéről, a jókedvről és a közösségi élményekről szóljon Kisapostagon. Ebben a színes programban május 9-én, 19 órai kezdettel egy igazán friss, fiatalos formáció mutatkozik be Kisapostagon: a budapesti Dália zenekar először lép színpadra ebben a felállásban. A zenekar az utóbbi egy évben dinamikus fejlődésen ment keresztül, és koncertjeik már most is élménynek számítanak a fővárosi klubéletben. A Rock Terasz közönsége most elsőként élheti át azt az energiát, amit a Dália élőben közvetít – izgalmas, új színfoltként csatlakozva a rendezvénysorozat igényes zenei palettájához.

