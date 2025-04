Újra dübörög a Rock Terasz Kisapostagon

A kisapostagi Halászkert kocsma teraszán második évadával tér vissza a nagy sikerű Rock Terasz koncertsorozat. A májustól szeptemberig tartó ingyenes programban kilenc zenekar lép fel különféle műfajokban a beat-től a country-n, blues-on és pop-rockon át a hard rockig. A rendezvénysorozat célja a közösségépítés, a helyi és környékbeli zenészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása, valamint kulturált kikapcsolódás nyújtása minden korosztály számára. A helyi önkormányzat és a Halászkert összefogásának köszönhetően a Rock Terasz egyre népszerűbb – a tavalyi év sikerei után idén még több élménnyel és még jobb körülményekkel várják a közönséget.

A Rock Terasz programsorozatában fellép a P.E.N.É.S.Z. zenekar is, amely kisapostagi kötődéssel rendelkezik

Fotó: Tóth István / olvasó

Rock Terasz – Egy sikeres kezdeményezés folytatása

A tavalyi évben már bebizonyosodott: Kisapostag nyitott a zenére. A Rock Terasz ötlete a 2023-as falunapon született meg, amikor is Maza József, a Penész zenekar dobosa vetette fel, hogy a Halászkert kocsma terasza kiváló klubkoncertek helyszíne lehetne. A gondolatot tett követte – Baranya Ica, a kocsma üzemeltetője és Czakó Károly szervező elindították a programot, amely gyorsan beépült a helyi kulturális életbe.

Az első évadban is számos műfaj mutatkozott be – country, blues-rock, beat és alternatív rock – és most, a második szezonban még gazdagabb, még változatosabb a kínálat.

2025-ös koncertnaptár – minden hónapban új élmény

A 2024-es szezonban is minden korosztály találhat kedvére való zenét. A koncertek többsége péntek vagy szombat este kerül megrendezésre, a belépés továbbra is ingyenes.

Rock Terasz 2025 – koncertdátumok:

Április 26. – TRiO+

A beat és retro hangulatok mesterei, a Rajnai testvérpáros vezetésével, visszatérő vendégek, akik tavaly is emlékezetes bulit csináltak még az eső ellenére is.

Fiatalos lendületű formáció, saját számokat játszanak különleges, nehezen bekategorizálható pop-rock stílusban. Feltörekvő zenekar, akiket érdemes lesz követni.

Country zenével és amerikai hangulattal érkeznek, line dance táncosokkal kiegészítve.

A blues-rock szerelmeseinek garantált élmény. Igényes, mély tónusú zene és profi előadás.

Hard rock, lendület, igazi színpadi energia. Talán a legjobb magyar lánybanda, magas szintű hangszeres tudással.

A helyi közönség nagy kedvence, tavaly is hatalmas sikert arattak blues-rock repertoárjukkal.

Alternatív rock – izgalmas, friss színt hoznak a nyár végére.

Dirty Rock – Tapasztalt, sokat megélt zenészek akik színpadi megjelenésükkel, műsorukkal autentikusan képviselik hazai a dirty rock műfajt.

Minden koncert 19 órakor kezdődik.

Helyi támogatás, közösségi élmény

A Rock Terasz Kisapostag Község Önkormányzata támogatásával valósul meg, amely lehetőségeihez mérten segíti a fellépők hangosítását, ha szükséges. A Halászkert kocsma pedig nemcsak teret biztosít, hanem az elmúlt időszakban a teraszt is korszerűsítette – így a koncertélmény még komfortosabbá vált.