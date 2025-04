Ősi társasjáték nyomai egy modern gyár árnyékában

A gyár bővítése kapcsán indult feltárás fő szakasza tavaly nyáron, július 18-án kezdődött, és szeptember 12-én fejeződött be, majd decemberben és januárban is voltak még rövidebb ásatások. A régészek jelenleg is dolgoznak a lelőhelyen, a gyárépítés kivitelezési munkáihoz igazítva a feltárást. A Schneider Electric jövőformáló vállalatként kulcsszerepet vállal a fenntartható jövő építésében, ugyanakkor természetesen tisztelettel és odafigyeléssel fordul múltunk felé is. Ennek jegyében a vállalat végig támogatta a régészek munkáját az ásatás során annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ismeretre tehessenek szert a feltárás eredményeként.