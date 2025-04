Ilyen volt a húsvéti nyuszivárás Előszálláson

Vastapsot kapott

A színpadra lépők, a kicsik és a nagyok is elvarázsolták a nézőket, a korosztályuknak megfelelő produkciójukkal. A hamadik osztályos Hingyi Kamilla viszont már egy másik szintet képviselt. Igazi komoly, a számára megálmodott, talán az idősebb korosztályok számára is kihívást adó koreográfiát mutatott be. Vele is beszélgettünk.

– Nagyon boldog vagyok, mert örömmel mutattam be a darabot, és jó érzés, hogy tetszett a közönségnek. Nem volt nehéz dolgom, sokat gyakoroltam, mert szeretem a táncot. A mesterem Dudás Patrícia neki köszönhetem, hogy ilyen jól ment. Már három éve tanulok táncolni. Ezt a gyönyörű jelmezt pedig az anyukámtól kaptam.

Komáromi Andreától az anyukától ezt is hallottam:

– Nagyon büszke vagyok Kamillára. Rengeteg munkája van a táncában. Ezt a képességet nem, csak a hajlékonyságát örökölte tőlem. Talán furcsán hangzik egy ilyen kislányról, de sok fellépés áll mögötte, és az idei tavasz is bőségesen hoz neki versenyeket és bemutatókat egyaránt.