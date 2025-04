Itt bizony fehérnép nem marad szárazon! (képgalériával, videóval)

– Miért fontos ezeket a hagyományokat ilyen mélyen elültetni a fiatal generációban?

– Úgy gondolom, egyrészt addig vagyunk magyarok, amíg saját hagyományainkat ismerjük és tovább tudjuk adni. Jó esetben meg is éljük őket. Másrészt őnáluk ez nem kizárólag hagyományőrzésből áll, ez a szokás gyakorlása, hanem ők szeretnek együtt lenni. Szeretik egymást. Szeretnek ebbe a közösségbe jönni, menni, élni. Ez egy velejáró dolog, hogy ilyenkor is van feladat, van valami, ha úgy tetszik kötelesség. Természetesen nem kényszernek fogják fel. Inkább van egy olyan esemény, amit ők szoktak csinálni, ők szervezik meg, és ez egy újabb alkalom, hogy együtt lehessenek, élvezhessék egymás társaságát. Ez nagyobb összetartó erő náluk, mint az, hogy a hagyományt megéljék. Megélik természetesen, hiszen látom rajtuk. Mindenkinek gyönyörű, saját viselete van, és szeretik hordani. Szerintem ez jobban motivál, arra büszkék, hogy ők együtt vannak! Akad közöttük, akik húsz éve együtt táncolnak. 26-30 éves fiúk. Átjártak a szomszéd falukba, és amikor éppen hullámvölgyben volt a csapat, akkor is ragaszkodtak egymáshoz. Talán már tényleg a vérükben van és igénylik ezt a fajta életet, amiben megélhetik az idősebb korosztály rájuk hagyott szokásait – hallottuk a locsolás megkezdése előtt Czuppon Pétertől.

Czuppon Péteréknél második állomásként érkeztek a táncosok. Zsóka és Réka kapta a friss vizet a húsvéti locsolásban

Fotó: Horváth László - duol.hu

Közben meg is érkeztek a fiúk, jókedvvel, ahogy a szokás megkívánja köszöntötték a házigazdákat. Rövid kínálás és néhány közös emlék felidézését követően előkerültek a vödrök is! Először Simon Rékát, majd Zuppon Zsókát vezették a locsolók elé.