Két fotós, egy világ: képeken a modernség és hagyomány párbeszéde

Még nem akadt olyan kiállítás, ahol legalább egy kép ne vált volna kedvenccé. Olyan is előfordulhat, hogy akár két kép is elnyeri a tetszési fokozatot. Az viszont már tényleg ritkaságszámba megy, hogy több, mint egy tucat fotó meg tudja dobogtatni a szemlélő szívét. Ebből is látszik, hogy igencsak különleges képeket láthatunk a két kitűnő alkotó munkásságából. Már csak azért is, mert számunkra, európai emberek számára távoli világok nagyvárosait, embereit, szokásait mutatja be a fotósok különlegesen érzékeny szemével.

A kiállítást Holczer Tibor elismert fotós nyitotta meg

Fotó: Horváth László - duol

A modern kor és a régi hagyományos világ keveredése, arcok, portrék, életképek, utcák, épületek és még sorolhatnánk a számtalan témát. Elutazhatunk képzeletben New York városába, ami közismerten a világ társadalmainak nagy olvasztótégelye. Ehhez Gallainé Nagy Erzsébet sorozata ad segítséget. Megismerkedhetünk Afrika, Etiópia, Jeruzsálem, Kína, Teherán, Marokkó, Azerbajdzsán életével, az ott élő emberek mindennapjaival Kovács Judit nyomán. A képeken párhuzamok és ellentétek is megjelennek, ami különlegesen izgalamassá teszi a kiállítást. Nem kevésbé élménydúsak lehetnek a szemlélőnek az elkapott pillanatok, amikor az épületek között becsillanó nap „kiharap” egy részletet a felhőkarcoló oldalából, vagy akár egy indiai, vagy jeruzsálemi életkép melyben a régi hagyományok mellett megfér a mai modern ember is. Igazán kifejező tehát a kiállítás címe: Fotókkal átölelt világ.

A rendezvényen elsőként Suplicz Mihály köszöntötte az érdeklődőket, majd a tárlatot Holczer Tibor elismert és többszörösen díjazott fotós nyitotta meg.

Kovács Judit és Gallainé Nagy Erzsébet az életben is barátnők. Közös kiállításuk sok élményt tartogat az érdeklődőknek

Fotó: Horváth László - duol.hu

Gallainé Nagy Erzsébet – A fotózás lelkes rajongójává 4 éve vált. A közösségi oldalak jóvoltából hétről-hétre nyomonkövethető fejlődése. Ami a kezdetekben egy elsietett kattintás volt, az mára egy jól sikerült, tervszerűen megkomponált alkotás lett. Ennek a tudatosságnak az eredménye látható a teremben. Fotói nem köthetőek egyetlen műfajhoz sem. Nagyszerűen váltogatja a stílusokat és akkor is felismerhetőek művei, amikor még el sem olvastuk a nevét.