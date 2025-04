Andorka Kiapostag legfiatalabb könyvrajongója

A nagymama elmondta, hogy a könyvek szeretete egész életében végigkísérte. Már gyerekként is könyvfüggő volt, és felnőttként sem szakadt el a betűktől. Évtizedeken át a városi könyvtárat látogatta, de miután édesanyja betegsége miatt egyre nehezebb volt utaznia, nagy örömmel fogadta a kisapostagi könyvtár megnyitását. Andorka is erre az útra lépett.

Andorka a legfiatalabb olvasója a kisapostagi könyvtárnak

Nagyon szeretek ide jönni, mert a Krisztike mindig a lehető legjobb könyveket ajánlja

– mondja a nagymama.

A könyvtáros segítőkészsége és személyre szabott ajánlásai különösen sokat jelentenek számára. Etelka olvasási ízlése rendkívül sokszínű.

Szenvedélyesen szereti a szépirodalmat, romantikus regényeket, az ír mondavilág történeteit, útleírásokat, vadászati könyveket és a klasszikus krimiket. Különösen nagyra értékeli azokat a történeteket, amelyek mély emberi sorsokat és lelki folyamatokat tárnak fel. Bár a túlzottan durva és véres krimik nem állnak közel hozzá, a lélektani rejtélyek annál inkább érdeklik. „Van ez a svéd író, Anders de la Motte – nagyon izgalmasan ír. A könyvei nem csupán bűnügyi történetek, hanem az emberi természetet is boncolgatják” – meséli lelkesen.

Andorka otthonosan mozog a könyvtárban

A könyvszeretet a családjában mindig is jelen volt. Édesanyja fekvőbetegként is olvasott, ameddig csak lehetett, édesapja pedig szintén nagy könyvkedvelő volt. „Nálunk ez egy igazi családi hagyomány” – mondja büszkén Etelka. Most pedig Andorka az, aki kedveli a könyveket, a történeteket. Szülei és Etelka nagymamája már kiskorától kezdve próbálják átragasztani rá a könyvek iránti szeretetet. A kisfiú már most érdeklődve lapozgatja a könyveket, és a kisapostagi könyvtár polcai között is otthonosan mozog. Ha minden így folytatódik, talán ő is olyan lelkes olvasó lesz, mint a nagymamája.

A kisapostagi könyvtár nyitvatartási ideje: