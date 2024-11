Vujity Tvrtko kezdésként egy híradó szerű, vetített összefoglalással felidézte az általa megjárt, minden képzeletet felülmúló és legtöbbször elborzasztó helyszíneket. Azt gondoltuk, hogy innét már semmi sem fog fájni, de a színpadi embernek is kiváló Tvrtko még így is többször kicsalta a könnyeinket, hogy aztán egy kis nevetéssel itassa föl azokat. A rövid jegyzetbe azt írhatnám, hogy szerencsések voltunk, hogy meghallgattuk. Nem a megélt kalandjai, hanem a jórészt általa ránk bízott véleményezésünk miatt. Azért is mert bemutatkozott és ami sejthető volt róla, nem passzítható semmiféle emberi sablonba, pedig ő is az. A javából. A róla szőtt mítoszokat, legendákat elsöpörte és realista képet rajzolt magáról.

Vujity Tvrtko Dunaföldváron tartott előadást

Fotó: Balogh Tamás

A hosszú verzióba kötetnyi dolgot kéne beletuszkolni, de kár lenne. A pergőtűz szerű, soha hasonló tempójú dialógusunkból született interjú írásos változatát viszont szívesen bemutatom. Íme.

Vujity Tvrtko - kifejezetten félős fiú voltam

- Gyermekkorodban is „veszélykereső” voltál, mint a felnőtt korszakodban?

- Egyáltalán nem, véletlenül kerültem bele a háborúba, amikor körbezártak egy városban. Sőt, kifejezetten félős fiú voltam és vagyok most is. Például nagyon-nagyon tudok félni a fogorvosi székben az injekció előtt. Tehát a hős, háborús riporter mítosza omoljon össze a mikrofonod előtt azonnal! -ondta mosolyogva.

- Mi kellett ahhoz, hogy később már minden elrettentő dologgal szembe tudjál nézni?

- Az elhivatottság, mert mindig tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, és ez az volt, hogy másokon tudjak segíteni. És, ha megnézed az előadást, látni és érezni fogod, hogy miért mondtam ezt!

- Van egy küldetéstudatod?

- Abszolút mértékben van. És, ez a küldetéstudat, ha így használod, akkor nem különbözik sokkal a másétól, akár a tiédtől sem. Boldognak lenni és másokat azzá tenni. De az én küldetéstudatom, ha mondhatok ilyet, hogy rengeteg olyan helyen jártam és láttam olyan dolgokat, amiket másnak nem volt alkalma. Tehát, had legyek ma este a dunaföldváriak szeme és a füle.

- Kritikusan nézed a világot. Nem csak a szépen csillogó dolgokat veszed észre. Rászorul a szigorú vizsgálatra?