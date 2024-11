Versbarátok lelkes csapata, amit ma már dr. Bodolai György tartja egyben, akitől ezt is hallottuk Előszállás könyvtárában: – Ez az elfoglaltság nem munkát jelent a számomra, hanem egy örömteli elfoglaltságot. A kezdetekben a Bandi bácsi vállalta föl ezt a tevékenységet, ma is ő a tiszteletbeli elnökünk. Az idő múlását nem tudjuk nála sem megállítani, de egy terhet ezzel levettem a válláról. Már tízen éve tartunk össze és körülbelül havonta találkozunk egy-egy aktuális témából merítve. A hozzá kapcsolódó művekből válogatunk, és azokat mutatjuk be egymásnak. E mellett bármilyen verssel, vagy prózával is érkezhetnek a társaink, szívesen meghallgatjuk azokat is. Én is igyekezek alaposan fölkészülni ezekre az alkalmakra, hiszen memorizálom a kedvenceimet, hogy úgy tudjam őket előadni.

– Úgy gondoljuk, hogy mindenről kell beszélnünk. Az elmúlt dolgokról, ahogy az elvesztett szeretteinkről is. Nekünk is könnyebb, ők pedig tovább élnek bennünk. Az október és a november egy kicsit erről is szól. Természetesen vannak nekünk igazi derűs, sőt vidám találkozásaink is. Tavasszal rendkívül sok szerelemes vereset hozunk magunkkal, aztán a természet gazdag ragyogásáról, az ősz és a karácsony szépségeiről szólókat is. Versben és prózában is a számunkra legkedvesebbeket mutatjuk be egymásnak és a hozzánk érkező közönségnek.

– Nagyon sok szép dolog történik az életben és szinte mindent meg is írták nekünk. Azok a művek feltöltik a lelkünket, boldogok leszünk miatta, és hiszünk benne, hogy aki megkapja tőlünk az is az lesz tőle. A legjobb, hogy azt a kellemes közérzetet visszaadják nekünk. Hogy mitől szép az ősz nekem? Mindenekelőtt a csodálatos nyártól, aminek az ízét még sokáig érezzük benne, ahogy telik az idő. A színei miatt föltétlenül az. Nagyon szeretem a fák sajnos már lehullott, gyönyörűen megváltozott színű lombjait. Ezt az évszakot is szeretem. Azért is, ahogy a téli pihenőre lelassul a világ. Minden évszaknak megvan a maga gyönyörűsége. Mindenkinek azt kívánom, hogy ebben az évszakban is minél többet tudjon kirándulni, hogy élvezhesse a csodáit!