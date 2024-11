- Hát most őszinte kell, hogy legyek: jelen pillanatban olyan állásponton vagyunk, hogy vége ennek az öt évnek, és innentől máshogy szeretnénk nagyon sok mindent csinálni. Akár ami a lemezkészítést is jelenti. Valószínűleg nem lemezekben fogunk gondolkozni. Egész egyszerűen fel kell fognunk azt, hogy ez a világ most nem oda tart, ez nem így működik, tetszik vagy nem, alkalmazkodni kell. Nagy hangsúlyt fogunk fektetni a social mediára, mert arra szükség van. Elsősorban a külföldi piacra koncentrálunk. Úgy érezzük - egyébként ezt sokak nevében mondhatom -, hogy jelen pillanatban Magyarországon rettenetesen nehéz érvényesülni. Éreztük a Nova Prospect - Dorothy turnén is, és halljuk, hogy milyen irányokba változnak a dolgok. Most egy kicsit átformálódik a dolog, de az biztos, hogy zenélni szeretnénk. Egymást szeretjük, és vannak még meglepőbb, újabb ötleteink, ami szerintem jól fog működni. Ebben lehet, hogy az én funkcióm is újra visszatér majd.

- Akkor az új lemezhez bemutató turné nem is társul?

- Nem, most nem. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy fizikai példány sem készül belőle. Valószínűleg lesz majd belőle egy limitált kiadás, de ez az anyag most csak digitális formátumban, szerzői kiadásként jelent meg. Ez a klip volt az első alkalom, ahol hárman vagyunk a zenekarban. Letudtuk ezt az öt évet, látunk magunk előtt egy utat, csak még el kell indulnunk. Hogy koncert mikor lesz, azt nem tudom, jelen pillanatban másra fókuszálunk. Van a tarsolyban csak nálam 4-5-6 ötlet, és ezekkel az ötletekkel el kell kezdeni dolgozni. De teljesen más metódusra fognak készülni a dalok, mint eddig. Valószínűleg jobban fogunk szanálni. Most ha van 20 ötletünk, akkor abból lehet, hogy csak hárommal fogunk elkezdeni foglalkozni. Jobban le akarjuk szűrni, akár egyesével kidobni a dalokat. Most azt gondolom, hogy ez lesz az irány.