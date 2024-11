Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

A világhírű magyar zenekar, az 1973 óta működő Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népzenei együttes a Muzsikás koncertjén jártam. Nem először élveztem olyan produkciójukat, amikor általános és középiskolás korúaknak mesélnek a magyar népzene páratlan csodáiról, mi több be is mutatják a fontosabb hangszereiket, és persze a velük életre keltett alapműveket.

Valami titkos receptjük van a mai legfiatalabb korosztály képviselőihez. Legalább az együtt töltött idejükre meghódítják őket, együtt énekelik az évezredes dalainkat, sikítanak, fütyülnek, tapsolnak, dobognak az örömükben.

És ha valaki egy kicsit korosabban, de tiszta szívvel, előítélet nélkül nézi a közös mulatozásukat (például csütörtök délelőtt fél tízkor) annak könnyen megtelik a szeme könnyel, a nem titkolható boldog büszkeségtől. Talán ők sem lesznek egy elveszett nemzedék?!

Mind a négyen hiteles, világot járt magyar művészek. És persze gyermekbűvölők. A most következő beszélgetőpartnerem Sipos Mihály, a Muzsikás együttes hegedűse. Nem is titkolom, hogy elfogult vagyok velük kapcsolatban, mert hiszek bennük. Előre szólok: vigyázzanak, mert lehet, hogy a végén Önök is így járnak, akárcsak én.

Biztos, ami biztos: hallgassanak ki bennünket!