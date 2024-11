Immáron huszonkilencedik alkalommal szervezte meg a "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület a Banatski Sabor elnevezésű szerb népzenei találkozót a Csongrád-Csanád vármegyei Deszken november 9-én. A délszláv kulturális seregszemlén a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola harmonika zenekara is részt vett, és sikert aratott produkciójuk.

A Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola harmonika zenekarát Juhos Melinda vezényli. A deszki rendezvényen nagy sikert arattak. Fotó: Sándor Frigyes AMI

A dunaújvárosi zeneiskola arról számolt be, hogy növendékeik együttese Juhos Melinda vezetésével ismét nagy sikert aratott ezen a rendezvényen, a fellépésüket vastapssal jutalmazta a közönség, ráadásul a nemzetközi résztvevők is elismerően nyilatkoztak a produkcióról. A dunaújvárosi zenekar már nyolcadik alkalommal lépett fel ezen a fesztiválon, amely a kisebbségben élő délszláv közösségek kultúrájának és zenéjének jelentős ünnepe. Az egynapos programban a koncert mellett szerepelt vacsora is. A jó hangulat és a közösségi élmény mellett a zenekar számára külön öröm, hogy már most előzetes meghívást kaptak a jövő évi jubileumi, harmincadik Banatski Saborra.

A zeneiskola megjegyezte, a rendezvény sikere és a zenekar kitűnő szereplése ismételten bizonyította, hogy a magyar kultúra méltó képviselője lehet a nemzetközi színtéren is.