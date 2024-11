Nagy örömmel jelentjük be, hogy december 7-i hagyományos lemezbemutató rendezvényünk egyik fellépője a nyári fesztiválon kimagasló sikert arató Tornóczky All Acces lesz - olvashatjuk a bluesfesztivál honlapján. A 32. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon elhangzó teljes koncertet feltették a YouTube csatornára, amelyet élőben is többen hallgattatok az elmúlt időben.