– Jövőre szép kerek évfordulót ünneplek, hiszen idén már huszonkilencedik éve szervezem a Mikulásfutást. Magyaralmásra, Sárkeresztesre, valamint több székesfehérvári iskolába is elmegyek végrehajtani a szokásos programokat, amelyekben nem csak futás szerepel, hanem állatvédelem, a például madáretetők feltöltése is – számolt be a közeljövőben történtekről a feol.hu-nak a Mikulás nagykövete, Kovács István.

Mikulás nagykövete - Kovács István már készül a nagy napra

Arra kéri az oktatási intézmények tanulóit, hogy segítsenek hátrányos helyzetű társaiknak jó állapotú könyvek és ajándékok gyűjtésével. Az összegyűjtött ajándékokat november 26-án adja majd át, amikor Mikulás nagykövetként látogat el a magyar kormány Felzárkózó Települések programjában részt vevő falvakba.

