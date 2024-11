Márton-napi lámpások is készültek Kisapostagon azon a programon, amit egy kézműves délután nyitott meg, ahol a gyerekek tanáraik segítségével szorgoskodhattak. Majd ezekkel a gyertyafényes alkotásokkal büszkén vonultak a templomhoz. A Kisapostagi Evangélikus Templomban Stermeczki András lelkész fogadta a résztvevőket, és Szent Márton történetét osztotta meg interaktív előadás keretében. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták a jóságáról és önzetlenségéről szóló legendát.

Márton-napi lámpások kerültek ki a gyerekek ügyes kis kezei közül

Fotó: amatőr

Majd a gyerekek hangszeres és táncos előadásukkal színesítették az estét, sőt a közönséget is bevonták a táncba, ezzel igazi közösségi élményt teremtve. A programot a templom udvarán megrendezett lakoma zárta. Liba- és kacsazsíros kenyér, meleg tea és friss péksütemény várta a vendégeket, miközben a gyerekek vidáman játszottak a játszótéren. A Márton-napi esemény a hagyományok ápolásán túl a közösség erejét is megmutatta. Szülők, tanárok és támogatók közös munkája nélkül ez a különleges este nem valósulhatott volna meg. A Márton-napi lámpások fénye idén is összefogást és örömöt hozott Kisapostagra. Már alig várjuk a jövő évi folytatást!