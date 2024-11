Az idei évben is megrendezésre kerül a már hagyományos “Karácsonyi Harmonikavarázs” című estem, ami most egy különkiadással érkezik: rendhagyó időpontban és új helyszínen. 2024-ben december 8-án vasárnap, 19 órakor lesz a koncert a dunaújvárosi Bartók Színház stúdiótermében, ahova ezúttal egyenesen Firenzéből hozza el olasz barátait Kiss Péter. Főszerepben ezúttal is harmonika lesz, melyet egy különféle hangszerekből álló, négy tagú együttes kísér majd.