NOVEMBER 2. (SZOMBAT)

20:00 - Kapunyitás

20:00 - Without Frames (Nagykanizsa)

20:50 - Alaszka (Dunaújváros/Budapest)

21:50 - Corebatch (Dunaújváros)

22:50 - Sevége (Dunaújváros)

23:50 - Your Last Steps (Nagykanizsa)

after: RockDisco

04:00 - Kapuzárás

Belépő:

NAPI JEGYEK: 1.500 Ft/nap (csak helyszíni/csak készpénzes!)