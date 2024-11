Előszállás művelődési házába a vendégek barátsággal érkeztek, és jókedvűen töltötték el együtt az éjszaka táncos részét, ahol Kárász Kálmán, a DJ válogatta nekik a talpuk alá való kedvenc muzsikájukat. Ezzel a rendezvényükkel is tovább erősítették a közösségüket.

Előszállás - Tánc a jótékonysági bálon

Fotó: Balogh Tamás

Akik létrehozták az eseményt, közülük elsőként Mészárosné Verával a Szülői Munkaközösség elnökével beszélgettem

- Egy ilyen munkát, mint a bál megrendezését, de az évközi feladatokat sem lehet egyedül eredményesen elvégezni. A szervezetünkbe minden osztály szülői közösségéből három főt választunk be, akik többnyire anyukák. A munkánkat természetesen a tanári karral karöltve végezzük el. A többi szülő sem hagyott magunkra bennünket, hiszen szinte mindenki talált olyan részfeladatot, amivel szívesen segített. Van ám itt tennivaló bőven, csak gondoljunk a legegyszerűbbekre, mint például a terem berendezése, és az eredeti állapot visszaállítása. De aki tehette a lehetőségeikhez képest anyagiakkal is mellénk álltak, sőt a helyi vállalkozók közül támogatókat is megnyertek az ügyünknek. A bevételből a gyermekeink különböző programjait, mint például egy diáknapot szeretnénk segíteni, illetve kisebb eszközök beszerzésére is vállalkozhatunk. Nyilván mi nem reménykedhetünk milliós bevételekben, de ahogy szokták mondani: „sok kicsi, sokra megy”! Ennek az eseménynek egy másik jelentősége is van. Ezeken az alkalmakon nagyon jó buli szokott kialakulni, ami még közelebb hozza egymáshoz a közösségünk tagjait.

Előszállás önkéntesei

Egy cseppet sem voltam meglepődve, hogy már a bejáratnál találkoztam a közös önkéntes munkájukat végző Mészárosné Verával és az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatójával, Serák Gabriellával, akitől a következőket is hallottam.

- Példásan és sok-sok éve működünk együtt a Szülői Munkaközösséggel, a tanulóállományunk nagyon aktív és lelkes szüleivel. A mai eseménytől remélt összeg jó helyre, a legjobb célok megvalósítására, a gyermekek iskolai környezetének és hangulatának javítására szolgál. Tehát közös a célunk. A velük való kapcsolatunk nem csak erre az alkalomra korlátozódik, mivel minden rendezvényünkre meghívjuk őket. Szerencsére szívesen jönnek, sokféle módon segítenek, akár egy közös, hétköznapi munkában, vagy például egy farsangi bálon, amikor egy nagyszerű süti vásárt hoznak létre. A családi sportnapokon, de a tanár-szülő-diák együtt énekléseken is aktívan vesznek részt.