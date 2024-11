„1956, ez a mi hagyományunk”

A történész ezt követően Csoóri Sándor magyar írót idézte: "Aki a Kádár-rendszer lebontásában és a rendszerváltoztatás folyamatában fontos szellemi vezető szerepet töltött be, úgy fogalmazta ezt meg, hogy Magyarországot 1956-ban sem a harc mentette meg attól, hogy elfelejtsék, hanem a belőle szétáradó erkölcsi erő. Munkács, Eger, Rákóczi, Kossuth, 1956, ez a mi hagyományunk."

Az előadó felelevenítette azt is, hogy ez a magyar kiállás az egész világ előtt rávilágított arra, hogy a szélsőbaloldali zsarnokság is embertelen, hogy nemcsak a szélsőjobbtól kell megszabadulni, nem elég a nácizmust legyőzni, a szélsőbaloldali diktatúra és birodalmi despotizmus is méltatlan az emberiség nevéhez, vágyaihoz, hitéhez, életéhez. Arról is szólt, hogyan tette tönkre a szocialista diktatúra a magyar emberek lelkét, szellemiségét, mennyien menekültek el az országból, és kerestek kényszeredetten másik otthont a világban. Azoknak az 56-os forradalmároknak, akiknek ez sikerült, azok az életüket mentették meg a megtorlással, a diktatúra erőszakos megsemmisítésével, a bebörtönzésekkel, az akasztásokkal és a géppuskás kivégzésekkel szemben.