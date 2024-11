A Magyar László Gimnázium közösségi oldalán Farnek Mónika megbízott intézményvezető tett közzé egy felhívást, ami szerint a Dunaújvárosi Egyetem képviseletében dr. András István rektor, illetve az egyetem kuratóriumának elnöke, Süli János országgyűlési képviselő tart a lehetséges fenntartóváltással kapcsolatban szülői fórumot november 5-én, kedden 17 órától a gimnázium ebédlőjében.

A Dunaújvárosi Egyetem lehet az új fenntartó

Fotó: MLG

A Dunaújvárosi Egyetem újabb együttműködéseket szeretne

A földvári intézmény már szóba került a DUE októberi, rendhagyó szenátusi ülésén is. Akkor Süli János arról beszélt, konstruktív a kapcsolat a Bánki Donát Technikummal is, amelynek fenntartói joga 2021-ben került az egyetemhez. Ezzel a fúzióval egy olyan jövőképet kínálnak a fiataloknak, amely nemcsak szakmai továbbtanulásra ad lehetőség, hanem egyenes utat biztosít a munkaerőpiacra, szakmai partereikhez.

Törekszenek újabb együttműködések kialakítására az ipari szektor szereplőivel, és a Bánkihoz hasonló kapcsolatot szeretnének a dunaföldvári Magyar László Gimnáziummal is.

A lehetséges fenntartóváltás már hónapok óta nem csak a közvéleményt, de a földvári képviselő-testületet is foglalkoztatja. Nem egy ülésen merült fel kérdésként, miként áll a folyamat, legutóbb az október 29-in. Akkor Horváth Zsolt polgármester többek között arról beszélt, megindult a tárgyalási folyamat a fenntartóváltásról.

- Ez egy folyamat, aminek most vagyunk az elején. Ebbe mi is be vagyunk vonva, mert az önkormányzat is tulajdonosa az épületnek, illetve az állam és a római katolikus egyház. A tulajdonosok részéről zöld utat adtunk a folyamat elindításához - emelte ki a polgármester.

Ő is felhívta a figyelmet, aki tud, vegyen részt és tegye fel a kérdéseit fórumon, amin ő és a képviselők közül is többen jelen lesznek.