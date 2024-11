Számos dunaföldvári közösségi megmozdulás aktivistája, vagy ötletgazdája Baranyai Gyöngyi, aki csapatával ezúttal egy nagyon merész és egyedi ötletet valósított meg, a szombaton elkészült műnek csodájára járnak, és valóban mindenkiből derültséget vált ki. Ezzel is szeretnének minél több embernek mosolyt csalni az arcára az adventi időszakban.

Csodájára járnak és mindenkinek mosolyt csal az az arcára az egyedi dekoráció

Fotó: Gallai Péter

Mit is alkottak? Dunaföldvár központjában, a Béke téren a lámpás kereszteződés melletti területre egy később bontásra ítélt autót állítottak, aminek kivágták a tetejét, majd belekerült egy szép nagy fenyőfa. Ami természetesen éjszaka ki lesz világítva, és a jármű is kapott némi hófödte dekorációt. Ezen felül kapnak még egy koszorút a motorház tetőre, illetve tervbe van egy ajándék doboz készítése is.

Fotó: GP

Baranyai Gyöngyi közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették az ötlet megvalósulását.