- Mit lehet ebből csinálni?

- Nem azt mondom, hogy bármit, de azért nagyon-nagyon sok mindent. Például falipaneleket készítünk, de vékony kisméretű paneleket. A legtöbb helyen nagyméretű panelek vannak, és ott már ipari technika a rögzítés is. Nekem az is nagyon tetszik, meg szép, de ez egy finomabb változat. Egy centi vastagok és most a legnagyobb panelünk 6,6 kiló. Az még abszolút benne van egy nagyobb járólap, vagy fali csempe kategóriájában. Egyrészt ilyeneket csinálunk konyhába, de vizesblokkokba is mehet, mert az anyag vízzárósága szinte 100 százalékos alapból, de száradas után mi még impregnálunk is. De ezen kívül különböző beltéri kiegészítőket is készítünk, például lámpákat. A közeljövőben lesz kész az első kis bútorunk, egy ülőke-sorozat első darabja, és ott vannak az ékszerek is. Betonból csinálunk most láncot, és lámpáink első kollekciója is ez a láncos verzió.

- Nem törékeny nagyon?

- Nem olyan erős, mint mondjuk egy járda, plusz ezek kis felületek így, ha leesik egy-másfél méterről egy kemény felületre, akkor az eltörik. De léteznek üveg és kerámia ékszerek is, amik extra törékenyek. Igyekszünk úgy kitalálni, hogy amiket használatra tervezünk, azoknál ne csak esztétikum és a funkció működjön, hanem az ilyen mindennapi dolgokat is figyelembe kell vennünk.

- Mit gondol, visszatér még a művészeti életbe?

- Én ezt nem úgy zártam le, hogy örökre. Egész egyszerűen ott, akkor nem éreztem jól magam és kiléptem. El kellett, hogy teljen pár év ahhoz, hogy kitaláljam, milyen módon tudnám a gondolataimat, a kreatívságomat érvényesíteni úgy, hogy közben fejlődni is tudjak. Akkor jött a beton, aminek örülök, nagyon érdekel, nagyon szeretem. Ennek még csak az elején vagyunk, és nagyon sok munka vár még ránk, sőt, a nagyja még hátra van. Úgy érzem, hogy most azért a művészetemet bele tudom ebbe vinni, engem ez jelenleg abszolút kielégít.