Berzai Zsuzsanna képein miként is hatnak ránk a színek és a fények? Hogyan jutnak el és töltik meg kellemes érzéssel lelkünket a világból ránk áramló ingerek? Nos, erre talán az egyik legjobb magyarázat egy olyan kiállítás megtekintése, ahol a falakon elhelyezett festmények színvilága, hangulata teljes összhangban van mindazzal, amit szemünkkel, vagy fülünkkel érzékelhetünk, mint szépség, egyensúly és a csodálatos természet.

Berzai Zsuzsanna tárlatát Ismerősök, barátok, pályatársak, rokonok jöttek el megtekinteni

Fotó: Horváth László

Szerdán este mindezekből az érzésekből kaphattunk ízelítőt Berzai Zsuzsanna képein keresztül, megtoldva egy nagyon különleges kiállításmegnyitóval, melyben felvezetőként Miskolczi Ildikó – a művelődési ház vezetője – szavai után Varga Zoé harmadikos diák előadásában Tóth Árpád: A három paca című versét hallhattuk. Továbbá Várai Áron népzenész népi ének előadása varázsolt bensőségesen kellemes hangulatot. A festő munkásságát ezután Várai Róbert Baracs polgármestere ajánlotta a közönség figyelmébe. Köszöntőjében kiemelte, hogy bármelyik képet is nézzük, hűen kapjuk vissza azt a sokszínű világot, amit oly sokszor észre sem veszünk a napi rohanás közepette. Berzai Zsuzsanna kezében és lelkében kincs van, amit több módon is szétterít képein. A festőnő alkotásait leginkább Goethe – Színtan című kutatásaival hozható párhuzamba, csak itt most épp ecsettel és vászonnal.

Berzai Zsuzsanna nem ismeretlen a realista festők világában

Hazai és külföldi díjakat elnyerve számos Dunaújváros környéki, vagy éppen régiós településen mutatta már be képeit, melyben mindig kiemelkedő hangsúlyt kaptak a színek, a fények és a természet ábrázolása. Ahogy a mostani kiállításnak is ez a vezérfonala. A Perkátán született festőnek már az általános iskolában kedvenc időtöltése volt a rajzolás. A rajzolás és a festészet iránti vonzalom az ifjúkorban és a pályaválasztás során, valamint az aktív kereső kor ideje alatt is megmaradt, azonban csak a nyugdíjas időkre tudott igazán kiteljesedni. 2018-tól az újrakezdés, illetve az útkeresés időszakától mára érett és művészileg termékeny alkotót köszönthetünk Berzai Zsuzsanna személyében. Képeit bátran ajánljuk - nem csak a ködös időkre! A kiállítás december végéig látható.