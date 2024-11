Szekszárdi Dóra kántor meghitt, hangszeres egyházi zenéje varázsolt békét és nyugalmat a templomba, ami a hosszú várakozás után igazán különleges élményt nyújtott. A zenét követően Stermeczki András evangélikus lelkész az evangélikus templomok építészetéről tartott előadást, lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy elmélyüljenek a szakrális építészet hagyományaiban és annak jelentőségében.

Hit és a közösség ereje. Képünkön Stermeczki András evangélikus lelkész és Szekszárdi Dóra kántor.

Hit és a közösség ereje

A lelkész kitért a dunaújvárosi templomra is, erről elmondta, hogy Nagy Tamás Ybl-díjas építész tervezte, az építkezés 1993 és 1996 között zajlott. Az épület ovális alaprajzú, vörös téglából készült, és formavilágában az erdélyi erődtemplomokat idézi. A templomhoz gyülekezeti terem, parókia, gyermekház és vendégszobák is tartoznak. A belső térben a nyersen hagyott tégla és fa dominál, a természetes fény pedig a téglafalakra vetül, különleges atmoszférát teremtve. A templom kiváló akusztikája miatt koncertek és kiállítások helyszíneként is szolgál.

A templomban egyúttal megtekinthető volt a „Kirándulószemmel Magyarország keresztény értékei” című fotókiállítás, amely az evangélikus gyülekezet tagjainak nyári utazásain készített képekből állt. A kiállítás látogatói különleges pillanatokat csodálhattak meg, melyek Magyarország keresztény örökségét idézték.

A nap jótékonysági akciója, a Kisapostagi Harangláb felújítására indított adománygyűjtés is fontos része volt az eseménynek. A perselyben összegyűlt adományok lehetőséget adtak mindenkinek, hogy újabb lépést tegyen a helyi szakrális értékek megőrzéséért.

Az október 26-i esemény így nemcsak a vallási értékek ünnepe volt, hanem a közösség és a hit összetartó erejének bizonyítéka is, amely az árvizet követően ismét életet lehelt a település szívébe.

Az erődtemplomokról

Az erődtemplomok olyan középkori templomok, amelyeket katonai védelmi célokra is használtak. Ezek a templomok főleg Kelet-Közép-Európában, különösen Erdélyben és a szászok által lakott dél erdélyi területeken találhatók. Az erődtemplomok különlegessége, hogy a templomépületet és annak környezetét védelmi funkciókkal látták el. Itt van néhány kulcsfontosságú jellemzőjük: