A setlist a következőképpen nézett ki: Live forever - Oasis, Georgia - Stephen Sanchez, Bocs - Elefánt, Stop Crying Your Heart Out - Oasis, Nem a te dolgod - Carson Coma, Don Quijote ébredése - Quimby, Plüss - Elefánt, Happier Than Ever - Billie Eilish, Imagine - John Lennon, Don't Look Back in Anger - Oasis. Talán mondani sem kell, hogy ráadás nélkül nem engedte el a cukrászdát zsúfolásig megtöltő közönség.