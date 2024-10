A Rosti gála nyitányaként egy Szépkenyerűszentmártoni népdalcsokrot adott elő modern feldolgozásban egy alkalmilag összeállt tanár trió, amelynek tagjai Németh Irma, Szabó Edina és Szekeres István voltak. Irma korábban dolgozott az iskolában, Edina és István pedig jelenleg is a tantestület tagjai. Az est háziasszonyi szerepét Pákolicz-Juhász Ágnes, az iskola pedagógusa vállalta magára, így ő köszöntötte a műsor elején városunk alpolgármesterét, Szabó Zsoltot, az általános és középiskolák megjelent vezetőit, képviselőit, a Rostisok Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi elnökét Kácser Zoltánt, valamint az iskola korábbi igazgatói közül dr. Kiss Attilánét és Rajnai Istvánt. Szabó Zsolt alpolgármester köszöntőbeszédében szót ejtett Rostis családi kötődéséről, öccse is koptatta a padsorokat és szép emlékekkel gondol vissza az itt töltött időkre. Őt Kaszás Zsolt, a Rosti jelenlegi igazgatója – aki 23 évvel ezelőtt lépte át az intézmény kapuját – váltotta szónoki pulpitusnál. A gála megvalósulásáért köszönetet mondott mindenkinek, akinek bárhogyan is köze volt ehhez, de külön köszönetet mondott Szmodics Lászlónak, aki a hátán vitte a szervezést. Beszédében méltatta Rosti Pál életművét és a kiváló névválasztást, amihez könnyű kapcsolódni. Mint mondta, náluk a diákok úgy vannak biztonságban, hogy közben nincsenek burokban.

A Spartan Cheerleading csoport bemutatója a Rosti gála műsorában

Fotó: Laczkó Izabella

A jelenlegi és egykori diákok produkcióinak sorában először a a Spartan Cheerleading csoport akrobatikus bemutatója következett, akiknek tagjai között Tarr Jázmin 11. osztályos diákjuk is szerepelt. Őket az Írisz Versszínpad követte produkciójával, Bardocz Éva, Kollárné Jánoki Anna, Barna József és Pálfalvi János részvételével. Tagjai közül az első három az iskola egykori tanulója volt. Műsorukban Kálnay Adél, Ratkó József, Váncsa Zoltán, Uriel Meteor versei hangzottak el prózában és énekelve. Ismét egy igazgató, az iskola sorsát talán a legmarkánsabban befolyásoló egykori vezető, dr. Kiss Attiláné lépett a mikrofon elé, hogy visszaemlékező gondolatait megossza a megjelentekkel. Az elhangzott, húsz percet is megközelítő, kimerítő emlékidézés alapján talán az iskola történetéről szóló könyv is nyomda alá rendezhető lenne. Talán az elhangzott tartalom, talán meghatározó személyisége miatt percekig tartó vastaps követte megszólalását. Újabb alkalmilag összeállt formáció érkezett a színpadra, amelyben Kelemen Angelika (ének), Kiss Diána (basszusgitár), Hegyi Dávid (zongora) és Szekeres István (dob) muzsikált együtt az Overjoyed című számban. Őket Csikós Imre követte, aki Katedrán innen, katedrán túl címmel mondta el gondolatait részben egykor Rostis diákként, másrészt Rostis tanárként, hiszen mindkét szerepkörben belakta az iskolát. Bár eredetileg duóban lépett volna fel, de végül szólóban állt a közönség elé az intézmény korábbi igazgatója, Rajnai István, aki néhány dalt adott elő, önmagát gitáron kísérve.