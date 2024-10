Mindezek után felavatták Nyitrai Mihály fafaragó művész alkotását, az új baglyos cimbora kopjafát is. A Cimborafa alatt állt korábban is egy kopjafa (az is Nyitrai Mihály alkotása), de az idő már kikezdte, így faragott egy újat. Az avatáson a megjelentekhez szóltak Orosz Csaba és Szántó Péter önkormányzati képviselők is, akik segítettek abban, hogy megújulhasson a kopjafa és az alkotó is, aki húsz év után újraalkotta az olvasás jelképét.