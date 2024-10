Hála az újabb segítőnknek!

– A településünk nevében szeretnék így is köszönetet mondani a falunk szülöttének, Grabarics Gábornak! Hála Istennek ő nem felejtette el, hogy honnét származik, amit ez alkalommal is bebizonyított. Ő adott „pénzt, paripát, és fegyvert” a közelmúltban lezajlott felújítási munkához. Ennek nyomán lett minden olyan szép, mint amilyen az újkorában lehetett. Az önkormányzatunk is mellénk állt, onnan is jöttek a segítők, akik a két kezük munkáját adták ahhoz, hogy méltó környezetet alakíthassunk ki a templomunk épületében az ide betérők számára. Ugyanitt szeretném megemlíteni a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület tagjait is, akik szorgalmasan végezték az önként vállalt feladatukat, amiből bőven jutott nekik is. A takarítás egy hálátlan feladat, mert sokáig tartó, nehéz elfoglaltság, de ez a sok ember itt volt és megállták a helyüket. Szeretném megemlíteni a szeretett feleségemet Valikát, aki végig mellettem állt, támogatott és mindenben számíthattam rá.