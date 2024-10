A rajzpályázatra több, mint 250 pályázó küldött be anyagot, lényegében a város összes iskolájából érkeztek mesés rajzok, de Rácalmásról, Nagyvenyimről, Mezőfalváról és Kulcsról is küldtek pályamunkákat a gyerekek. Hétfőn három korosztályban hirdettek eredményt, 1-2., 3-4. és felsősök kategóriájában. Az első korcsoportból 56 munka érkezett, a másikból 154, a felsősök pedig 44 rajzzal képviseltették magukat. Ez utóbbi adat már csak azért is értékelendő, mert a felső tagozatban általában megcsappan a rajzolás iránti kedv. Mindez vélhetően köszönhető a felkészítő pedagógusok munkájának, akik felhívták a figyelmet a pályázatra és a mese jelentőségére, valamint a szülők aktív hozzáállására.

Mesés rajzok a Népmese napján

Fotó: Laczkó Izabella

A díjakat az eredményhirdetésen Klitsie-Szabad Boglárka mesemondó, a Meseszó Egyesület elnöke adta át Törökné Antal Mária és Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtárosok társaságában. A díjazottak a következők voltak:

1-2. osztályosok:

Nagy Lívia - Móricz Zsigmond Általános Iskola 1. o.; Pócsik Réka - Szabó Magda Általános Iskola 1. o.; Veréb Molli - Pentelei Waldorf Általános Iskola 1. o.; Csuti Szofia Ingrid - Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola 2. o.; Juhász Balázs - Arany János Általános Iskola 2. o.; Tóth Anna Kiara - Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola 2. o.; Veinbach Amira - Arany János Általános Iskola 2. o.

Fotó: Laczkó Izabella

3-4. osztályosok:

Héjja Hanna - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 3. o.; Pozdnyakova Szonja - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 3. o.; Rulek Metta - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 3. o.; Kovács Izabella - Szabó Magda Általános Iskola 4. o.; Merő Zoé - Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola 4. o.; Temesi Anna Kata - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 4. o.; Zsobrák Korina - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 4. o.

A díjakat Klitsie-Szabad Boglárka adta át, Törökné Antal Mária és Pokornyi Orsolya társaságában

Fotó: Laczkó Izabella

Felsősök:

Miklán Máté - Arany János Általános Iskola 5. o.; Witt Alexa - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 5. o.; Pozdnyakova Liza - Jankovich Miklós Általános Iskola (Rácalmás) 6. o.; Vass Adrienn - Szabó Magda Általános Iskola 8. o.