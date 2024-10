Tudjuk, hogy nem a köszönetért kapunk tőlük tanácsot, segítséget és annyi örömteli pillanatot, hanem azért, mert a szeretet és a törődés hatja át a tetteiket.

Köszöntsük nagy szeretettel az időseket a világnapon

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Vegyük körül őket hálával és szeretettel

Október 1. az idősek világnapja. Köszöntsük a nyugdíjasokat, a szépkorúakat mi is nagy szeretettel és figyeljünk a szokottnál is sokkal jobban rájuk.

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.

Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” (Sarkadi Sándor)

Az idősek világnapja

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elsején, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ különböző országaiban – többek között hazánkban is. Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Más kérdés persze, hogy – főleg hazánkban – milyen fizikai és mentális egészségi állapotban vannak az idősek. Földünkön jelenleg körülbelül 600 millió idős él, és a következő két évtizedben várhatóan megduplázódik a számuk.

Fotó: Laki Krisztina – Generációk / Forrás: nefmi.gov.hu

Magyarországon is ünnepeljük minden évben

Magyarországon is évről évre megünneplik az idősek világnapját, 2010-ben például ezen apropóból adták át a Parlamentben az Idősbarát Önkormányzat Díjat, és különböző szakmai elismeréseket azoknak, akik sokat tesznek az idős korosztályért. A 2010-es idősek világnapja alkalmából ráadásul Koroltó névvel egy országos fotópályázatot is kiírtak, és a legjobbnak ítélt fotósokat is ez alkalommal részesítették elismerésben. Az Idősbarát Önkormányzati Díjjal azokat az önkormányzatokat tüntették ki, amelyek jelentős mértékben támogatták az idős emberek életminőségét, és helyi szinten hozzájárultak az idősekkel foglalkozó szervezetek működéséhez, támogatták az öregkorúak szabadidős programjait, és az időseket is bevonták a helyi közéletbe. Szakmai elismeréssel pedig azokat tüntették ki, akik az idősek testi-lelki egészségéért, és az időskori aktivitás érdekében végeztek jelentős munkát.