A Könyves vasárnapon, október 6-án, vasárnap 9 és 13 óra között többféle programmal is várják az érdeklődőket a József Attila Könyvtárba. Kézműves foglalkozás, Ringató, népi gyermekjátékok, hangszerbemutató és táncház vár minden kicsit és nagyot. Szombaton és vasárnap is ingyenes beiratkozás lesz és ezen a két napon elengedik a késedelmi díjat is. Ezen a két a napon rendkívüli nyitvatartással várják az olvasókat.