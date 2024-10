A rendezvény iránti érdeklődés még a szervezőket is meglepte, hiszen a sor végeláthatatlanul kígyózott, egészen a könyvtár bejáratának vonaláig. A jelenlévők lelkesedése érezhető volt, sokan örömmel várták ki a sorukat, hogy kedvezményes áron juthassanak hozzá az értékes könyvekhez.

Könyvekért is érkezett és elégedetten távozott a könyvvásárról Bartos Bence

Fotó: Laczkó Izabella

Könyvekért kígyózott a százméteres sor - szokatlan látvány

A helyszínen találkoztunk Marczi Renátával, aki családjával érkezett a vásárra. Elmondása szerint kedvező árak és az olvasás fontossága motiválták, hogy részt vegyenek az eseményen. „Nagyon furcsa, hogy könyvek miatt az emberek hajlandóak sorban állni akkor amikor nagyon sokan csak online szerzik az információikat és csak ott is csak minimálisan olvasnak. De minket csábított az olcsóbb könyvek ígérete, mert fontosnak tartom, hogy a gyermekem olvasson. Sokkal inkább az olvasást pártolom, mint például hogy a telefonon játsszon. Ezért jöttünk ma is, hogy ő is tudjon választani. Megérte kivárni a sorunkat míg bejutottunk és végül is megérte eljönni.”

Marczi Renáta véleménye szerint nagyon furcsa, hogy könyvekért az emberek hajlandóak sorban állni

Fotó: Laczkó Izabella

Az esemény rávilágított arra, hogy a könyv még mindig érték, és az emberek számára igenis fontosak a jó könyvek. A vásár sikere bizonyítja, hogy az olvasás iránti szeretet és érdeklődés nem veszett el, csak néha egy különleges alkalomra van szükség, hogy újra felszínre törjön.