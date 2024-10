Kiss Péter időről időre visszatér szülőfalujába, Baracsra, hogy fellépéseivel visszaadjon valamit abból, amit a településtől kapott. Idén az egyik ilyen alkalom éppen október 23-ára, nemzeti ünnepünkre esett. Bár a „Klasszikusok a világ körül” sorozat már megfordult júniusban Dunaújvárosban az evangélikus templomban és Rácalmáson a Szent István király templomban is – utóbbi különösen jól sikerült és látványos sikert aratott –, nem fért kétség ahhoz, hogy Baracson is megtölti a közönség a Magyarok Nagyasszonya-templom padsorait. Ez fontos is volt, ugyanis a Firenzében tanuló mesterszakos művész ismét a templom javára ajánlotta fel a koncert bevételét.

Klasszikusok a világ körül koncert Kiss Péterrel és Szigeti Bencével

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A koncert koncepciója az, hogy a közönséget különböző országokba, például Németországba, Spanyolországba, Brazíliába repítsék a zene segítségével. A hangversenyt erős kezdéssel, Astor Piazzolla: Zita című szerzeményével indították a Rákász Gergely Alapítvány mentorprogramjának ifjú tehetségei, Kiss Péter harmonikaművész és Szigeti Bence gitárművész kezdésként Argentínába kalauzolva a közönséget. Nem csoda hát, hogy már ekkor kitörő tetszésnyilvánítással értékelte teljesítményüket a publikum. A folytatásban Franciaország felé fordították a képzeletbeli kormányt Camille Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művének egy tételével. Annak az állatnak a dalával, amely életében csak egyszer énekel, akkor viszont a legszebben, a hattyúéval. Miután Kiss Péter Olaszországban tanul, nem csoda, hogy ez az úticél is szerepelt a programban, Girolamo Frescobaldi: Quattro Correnti - 3. és 4. tételével ráadásul az időben is visszakalauzolták a közönséget vagy ötszáz esztendővel, egyenesen az itáliai reneszánsz hangulatába. Kiss Péter szólóprodukciójával folytatódott a koncert, mégpedig a harmonikások kedvelt szerzője, Astor Piazzola egy olyan darabjával, amit csak nagyon ritkán játszanak. Ennek a tangónak, az El Penultimo-nak már az előkerülése is csodaszámba ment annak idején. Az energikus, mesteri előadást hosszú vastapssal hálálta meg a közönség. A zeneirodalom egyik, ha nem a legromantikusabb művével, egy megzenésített lírai dallal, Franz Schubert: Szerenádjával Németországba utaztatták képzeletben közönségüket.