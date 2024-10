Kisapostag lakói megadták a módját szombat délután, hogy ez a szüreti felvonulás is emlékezetes legyen a falu történelmében. Hat lovasfogat és legalább ennyi lovas mellett hol gyalog, hol kocsira pattanva járta a színes forgatag a település utcáit. Ahogy a résztvevőktől érdeklődtünk, ennyien talán még sosem voltak.

Kisapostag polgármestere, Nagy Attila átadja a falu kulcsát a bírói párnak

Fotó: Horváth László

Kisapostag kulcsai

A programban elsőként Nagy Attila Kisapostag polgármestere átadta a menetet vezető bírói párnak a falu kulcsát. A hagyomány szerint ezt őrzik a bál végéig. Nagy megtiszteltetés tehát a tisztség. Meg is kérdeztük mindjárt a fiatalokat, miként nyerték el a feladatot? A bírói pár szerepében Bartalos Sharon és Birgány Attila Márk

- Nehezen vállaltátok el, vagy egyből rámondtátok, hogy igen?

- Én egyből rámondtam – válaszolt Sharon.

- Nekem meg kötelező volt – tette hozzá Attila. Felelősség is egyben a tisztség, hiszen nekünk kell irányítani a menetet, valamint figyelni arra, hogy minden rendben legyen. Életemben először vagyok ebben a helyzetben és nagyon élvezem.

- Én pedig már voltam bíróné. Gyerekkorom óta része az életemnek a szüreti felvonulás, így nem ismeretlen a terep. Szeretnénk jó hangulatot teremteni, amihez minden feltétel adott úgy a menetnél, mint az esti bálhoz.

A bírónén kívül mással is táncolsz majd Attila?

- Természetesen, és a párom is. Mindenkivel táncolunk, akik megvendégelik a menetet. Ők az elsők!

Délután egy órakor a kisapostagi Polgármesteri Hivatal elől útjára is indult a menet. Az út közbeni talp alá valót a nagyvenyimi Szabó zenekar húzta. A megadott megállóhelyeken pedig bírói invitálással, tánccal köszöntötték a vendégfogadó lakosokat. Közel négy órás kanyargás után érkeztek vissza a felvonulók a kiindulási ponthoz, hogy ezután erőt gyűjtsenek az esti bálhoz. Itt kérdeztük Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét a programról.

Joggal mondhatjuk büszkeséggel, hogy a rendezvényünkre nagyon nagy létszámmal érkeztek a lovasok, a kocsisok és természetesen maguk a felvonulók is. Ez megint azt a visszajelzést adja számunkra, ha van kedv és összefogás, akkor aktívak az emberek, és sikerrel szólítjuk meg őket. Külön óriási öröm a fiatalokat, a rengeteg családost látni. Évek óta mondjuk, hogy tele van az óvodánk, a bölcsődénk, és itt a menetben is rengeteg a kisgyermekes. Több, mint ötven fiatal vett részt a mai felvonuláson. Egyszóval rendben vagyunk, és az árvíz is csak a rendezvény időpontját tudta megváltoztatni, de a kedvünket nem – hallottuk a felvonulás végén Nagy Attilától.