Kiállítás nyílt Skicc 2024. Idegen barátok alkotó telep címmel október 18-án, pénteken a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében és folyosógalériájában. A kiállítás keretein belül Hegyesi Katinka, Horváth Helga, Móder Rezső, Molnár Zoltán Gábor, Négyesi Ádám, Pats Dániel, Kecskés Róbert, Teodora Pop és Téger Attila képeit láthatjuk. A kiállítás Pats Dániel megnyitójával kezdődött.

Fotó: Horváth László

– A kiállítás a XVII. Dunaújvárosban rendezendő Skicc alkotó telepnek a kiállítás megnyitója. Fontos momentum egy tárlat életében, hogy olyan helyen szemlélhessék az érdeklődők, ahol napi szinten élettel, emberekkel, közösséggel töltött helyiség van. Így akár egy gyerekfoglalkozás, vagy egy színházi előadás szerves része is tudunk lenni. Szerintünk az a fontos, hogy a hétköznapi emberekhez is el tudjuk juttatni azt a fajta művészeti tevékenységet, amit mi végzünk. Az idén ha nem is könnyen, de sikerült megszerveznünk az alkotótábort. Harmadik alkalommal Dunaújvárosban, az óvárosi óvodában, ami már bezárt intézmény, ott tudtunk helyet intézni. Kicsit talán olyan hippi jellegűre is sikeredett, ami az utóbbi két évre talán már jellemző volt. Az idén két új taggal bővültünk, akik csatlakoztak ahhoz a szellemiséghez, amit próbálunk már 17 éve építeni, tehát mindenképpen történt egy fejlődés. Ez az alkotásokon is látszik – hallottuk a megnyitóban.

Kiállítás és különleges zenei bemutató

A folytatásban Pats Dániel bemutatta egyenként a jelenlévő és a még „bujkáló” alkotókat.Végül pedig átadta a szót Molnár Zoltán Gábor handpan zenei performanszának. A megnyitó után Pats Dániel válaszolt kérdéseinkre, hogy a művészet ki tudja-e rántani az embereket abból az apátiából, mait a háborúk és más a világban zajló események okoznak?

– Szerintem mindenféleképpen, de csak akkor, ha ez aránylag jól van művelve. A kiállítás megnyitójában is elhangzott, hogy jó célokat kell meghatározni. Természetesen a képzőművészeti alaptudás mellett a szervezésnek, a világlátási tudásnak és még sok más dolognak meg kell lennie. Jelenleg egy zsugorodó világot élünk. A megnyilvánulási lehetőségek nem annyira nyitottak, mint korábban. Talán éppen ezt tudjuk most jól kihasználni. Pont a csoportos résznek van jelentősége ebben, amikor emberek fognak össze egy közös célért. Így volt ez például a nagyvenyimi kiállítás megnyitójának előkészítésénél. Itt emberek mozognak, együtt vannak, valamelyest tudnak egymásra támaszkodni, együtt gondolkodni, és ez nagyon fontos – mondta érdeklődésünkre többek között Pats Dániel.

A kiállítás november közepéig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében.