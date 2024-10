Fotó: Laczkó Izabella

Olyan érdekességek is kiderültek a műsorban, mint hogy egy skót népdalra írta Arany János a Walesi bárdokat, ami később holdfénykeringő néven elhíresült, de Sebő állítása szerint a Szózat is erre a dallamra íródott, csak később kapta meg ma is ismert formáját. Soós Réka - Sebő egykori tanítványa - moldvai dalokat énekelt szólóban, köztük egy olyat is, amit a mestere gyűjtött. Ezután előkerült a tekerőlant, a középkori dallamvilág megtestesítője is, mégpedig az a példány, amit Bársony Mihály készített, és az első volt, ami Magyarországon a városi közegben megjelent. Ennek a különleges hangszer kíséretével hangzott el az est címadó dala, a Medvetánc.

Fotó: Laczkó Izabella

Sebő az est során többször mesélt történeteket, többek között arról, amikor Svédországban turnéztak, és magukkal vittek egy 74 éves moldvai csángó énekest, Rózsi nénit, aki azért nem vitte magával a gyógyszereit, hátha megkínálják pálinkával. Az egyik dal (Tedd a kezed) szövegét le is kellett írni neki, mert

olyan szép szók vannak benne.

A programba belecsúszott egy Horatius vers (Radnóti fordításában) is, ami aszklépiadészi formában íródott. Ezt a dalt egyébként egy lengyel együttes, a most 25 éves Bratanki együttes is megtanulta. József Attilához egy szapphói sorral tértek vissza, amit Flórához íródott: Én, ki emberként. Ahogyan a következő is, amit volt alkalma Flórának eljátszani a Magyar Rádióban. Ez az, amit szinte mindenki ismer, mégpedig a Rejtelmek, ha zengenek.