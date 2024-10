Az „Őszi terméskiállítás”

- Erre már napokkal korábban elkezdődött a készülődés. Mivel ez egy újdonság volt, a tanulók az osztályfőnökökkel beszélték meg a tennivalókat. Az alkotások elkészítése viszont otthon történt, szülői segítséggel, baráti összefogással. Csodálatos dolgok születtek, bebizonyítva, hogy gyerekek fantáziája határtalan, a szülők előtt pedig nincs lehetetlen kérés. Együtt minden kitalált dolgot megvalósítottak.

Na és a „Varázslatos jelmezverseny”?

- A jelmezverseny az eddig jól bevált elven működött. Nem volt megszabva, hogy ki kinek-minek öltözzön, a lényeg, hogy érezze jól magát a maskarájában. Persze, mindenki félelmetesre, "boszorkányosra" vette a figurát, annak szánt összeállításokat láthattunk.

Csillagos ötös a tanári kar show-jáért

- Mondhatnánk, hogy az iskola női kollektívájához illett a bosziszerep, de ez nem így van! A valóságban nem riogattunk, nem dobtunk a „füstölgő” üstbe senkit sem. (Igaz, hogy a Tamás bácsi a levegőbe emelt egy boldogan sikító kislányt, hogy fölé rakja, de szerintem legalább húszan szintén kipróbálták volna!) A szerep kedvéért, a hangulat fokozásáért mindent megtettünk. Mi is izgatottak voltunk a "szuperprodukció" előtt. A rövid kis műsorra, kígyóval, békával, alkalomhoz illő gúnyával, persze varázstánccal és varázsigével is készültünk. Reméljük hatásos volt! Jó móka lett nekünk is ez a közös kis "csínytevés".

Elégedetten zártad a napot?

- Az iskola dolgozói is mind mögöttem álltak, hálás vagyok nekik ezért. Annyit elárulhatok, hogy mi is legalább olyan izgalomban voltunk, mint a gyermekek. Roppant élveztük a különleges jelmezeket az éneket a táncot, ahogy a világ legjobb közönségének az elismerő biztatását és az ovációját. Boldogsághormont kaptunk mi is. Remélem, hogy aznap mindenkit izgatottnak, csillogó szeműnek, vidámnak és önfeledtnek láttál, ahogyan én is!