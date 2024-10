A konferencia ötletgazdája és fő szervezője dr. Fűzfa Balázs, Toldy Ferenc-díjas irodalomtörténész volt. Az esemény apropóját Petőfi Sándor 1846 kora tavaszán Szalkszentmártonban írt „Felhők” ciklusa adta, amely 66 rövid verset foglal magában. Ezt a ciklust sokan korszakalkotónak tartják, míg mások inkább vitatémának.

A konferencián neves egyetemekről érkező előadók – Budapestről, Pécsről, Debrecenből, Szombathelyről, sőt, Erdélyből is – vettek részt, köztük a mai irodalmi gondolkodás vezető professzorai. Az egész napos eseményt a „Felhők” ciklus sokrétű és változatos megközelítése hatotta át, amely a versciklus elméleti és gyakorlati szempontú értelmezéseit egyaránt magában foglalta. Margócsy István lelkes zárszava is alátámasztotta, hogy október 12-e jelentős napként került be a Petőfi-kultusz szalkszentmártoni hagyományába.

A konferencia előadói között szerepeltek: Margócsy István, Milbacher Róbert, Bodrogi Ferenc Máté, Pap Kinga, Sárközi Balázs, Horváth Dániel, Török László Dafti, Váradi Izabella és dr. Fűzfa Balázs.