Tudományos kutatásokkal is alátámasztott tény, hogy a zene hatással van az érzelmeinkre, legyen az öröm vagy szomorúság, nyugalom vagy félelem. Az is tény, hogy gyógyító erővel bír, hiszen általa harmóniával tölthetjük fel lelkünket. Három összetevőn múlik a siker: kell egy fülbemászó dallam, s hozzá olyan dalszöveg, amelynek mondanivalójával azonosulhat a közönség. A harmadik fundamentum pedig maga az énekes, aki hangjával, tehetségével, profi technikájával, előadásmódjával vagy éppen a személyiségével nyűgözi le a publikumot.

Szeptember 28-án 17 órakor egy különleges koncert ígérkezik Dunaújvárosban, ugyanis a Kultik mozi színpadán a Gentlemen nevű formáció fog fellépni. Három fess úriemberről van szó, akiket már jól ismerhet a zene- és színházszerető közönség, de most először láthatják és hallhatják őket így együtt: Buch Tibor, Csengeri Attila és Domoszlai Sándor. A trió egy olyan varázslatos estét ígér, amelyen a romantika és a klasszikus világslágerek találkoznak, és olyan szeretett dalok csendülnek fel, amelyek generációkon átívelően megérintették a szíveket, legyen az filmzene, lírai dallamok, szenvedélyes melódiák.

A Gentlemen megálmodója Buch Tibor volt. Mint azt lapunknak felidézte, amikor a színművészeti főiskolára járt Szinetár Miklós osztályába, akkor figyelt fel az Il Divo nevű énekegyüttesre. Négy jóképű fiatalemberről van szó, akiket elképesztő hanggal áldottak meg az égiek, és mivel többféle stílusban is csodás produkciót alkotnak, mára szinte külön zenei fogalommá is váltak. Tibort is lenyűgözte az az összhatás, az a zenei élmény, amelyet ez a formáció nyújt a közönségnek. Sokáig érlelődött benne, hogy létrehozzon ő is egy ilyen énekegyüttest, ám valahogy sosem volt rá megfelelő alkalom. Nem kell "magánnyomozónak" lenni ahhoz, hogy tudjuk, a színházi munkáján kívül televíziós forgatások is sűrítették a napirendjét, de olyan példaértékű, sőt, életmentő tevékenységet végző karitatív civil szervezet alapításának is részese volt, mint a Vérlovagok.

Tavaly egy olyan időszak következett az életében, amikor ötleteit, energiáit az énekegyüttesre fókuszálhatta. Elmondta, hogy bár minél több énekes alkot egy formációt, annál jobb szólamokat lehet rá írni, de úgy gondolta, hogy három taggal ideális lehet a Gentlemen. Bele is vágott a munkába, amelyhez remek kollégák társultak Domoszlai Sándor és Csengeri Attila személyében.