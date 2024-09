Jó pár esztendeje nem indult már balettképzés az öt településen (Dunaújváros, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Cece) 13 telephelyen működő Violin Alapfokú Művészeti Iskolában, aminek egészen prózai oka van, egyszerűen kikoptak a növendékek - talán a világ tempójához igazodó pörgősebb műfajok előtérbe kerülése miatt - és a Covid sem tett jót a táncoktatásnak. A tendencia nem csupán helyi, országos szinten is egyre kevesebb balettos jelentkező van már, kopnak el a klasszikára jelentkezők. Akadt azért néhány szülő, aki érdeklődött időközben is, mert a gyereke lágyabb alkat, nem szeretne Hip-Hopozni, zumbázni, előnyben részesítené a klasszikus műfajt. Éppen ezért megpróbálják felébreszteni csipkerózsika álmából a balettoktatást. Nyilván nyitott kapukat döngettek a szülők, hiszen egyrészt Tóth-Varga Zsuzsanna tánctanár elkötelezett híve a balettnek, másrészt az iskola fenntartotta a lassan tíz éve felvett kapcsolatot a Magyar Nemzeti Balettintézettel, a növendékeik rendszeresen járnak fel dr. Kézér Gabriella mesterhez.

A klasszikus értékeket hordozó balett előképzettséget ugyan nem igényel, bizonyos adottságok (tágság, hajlékonyság) meglétét azonban feltételezi és nem utolsó sorban a gyermekek monotonitástűrését is megkívánja. A tánctanár szerint ez a monotonitástűrés, a kitartás egyre kevésbé jellemző a fiatalokra, míg korábban a jelentkezők mintegy nyolcvan százaléka megkezdhette tanulmányait és balettozhatott, mára már megfordult az arány és jó, ha az egyötödük alkalmas mentálisan is a képzésre. A másik nehzézséget az adja, hogy minél hamarabb szeretnék learatni a babérokat, minél hamarabb közönség elé szeretnének állni. A többi táncműfajnál meg is valósítható, hogy néhány hónap után már egy kisebb műsorral megmutathassák tudásukat, azonban a balettnél erre legalább egy tanév szükséges. Tóth-Varga Zsuzsanna véleménye szerint azért érdemes balettra járatni a gyereket, mert egy finomlelkűséget ad számára, érzékenyebb, nyitottabb, kedvesebb, kecsesebb lesz tőle, mindemellett már a klasszikus zene világa is egy más világ. Első közelítésben ijesztőnek tűnhet az a sok munka, amivel a balett jár, de heti terhelésben ez nem jelent többet, mint a többi táncnál, ez csak négy tanórát jelent, de ők azért kapnak házifeladatokat is. No, nem kell túl komoly feladatokra gondolni, pusztán annyiról van szó, hogy ők ha tévét néznek, vagy tanulnak, akkor is olyan pozícióban teszik, amely segíti a nyújtást, vagy a rüszt megfelelő állását. Ha minőségi munkát szeretnének végezni, mert átérzik ennek a jelentőségét, akkor nhekik azért "agyban ot kell lenniük". Ehhez várja a normál adottságú gyerekek jelentkezését az iskola 10 éves kortól. Ha esetleg nem válna be a gyermek várakozása, akkor még mindig át tud igazolni valamelyik másik szakra.