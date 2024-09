A fesztivált Schrick István, Rácalmás város polgármestere nyitotta meg, köszöntve a vendégeket, köztük dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőt és dr. Molnár Krisztiánt, Fejér Vármegye Önkormányzatának elnökét, akik szintén üdvözölték a fesztiválozókat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az est fénypontja kétségkívül a Bagossy Brothers Company koncertje volt, amely az esős, hideg időjárás ellenére is nagyszerű bulit csinált. Az élményeket az Arató Video Disco időutazása zárta, amely nosztalgikus dallamaival mindenkit táncra perdített.

Szombat: sztárparádé és esőszünet

A szombati nap bővelkedett izgalmas programokban, ám az eső itt is beleszólt a tervekbe. Bár a délelőtti programok még zavartalanul zajlottak, délután Opitz Barbi helyett a solti mazsorettek léptek volna fel, de az időjárás miatt ezt a programot is lemondták. Este DJ Dominiq fellépése is elmaradt, de a ByeAlex és a Slepp koncertje így is megmentette a napot.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A nap közepén a Seprűszínház „A lóvá tett róka” című bábelőadása, valamint az Irigy Hónaljmirigy humoros műsora minden korosztályt lekötött, miközben a Szabados Ádám football freestyle show és workshop látványos bemutatót tartott. A tűzzsonglőrök lenyűgöző produkciója és a Selena & Jade orientális táncbemutatója pedig megalapozta az esti hangulatot.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Vasárnap: családi programok és a fesztivál méltó zárása

A vasárnap a családoké volt, cikkünk élesedéséig semmilyen esemény nem maradt el. Ez alapján a Belvárosi Betyárok gyerekeknek szóló koncertje és a Majorka Színház „Pártás királylány” című előadása varázsolta el a legkisebbeket. Majd a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Lóca Együttes és az Animal Cannibals fellépése után a Bon-Bon koncertje zárta a délutáni programokat. A fesztivál hivatalos záróeseménye 16:30-kor kezdődött.