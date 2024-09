Mint arról a kulturális intézmény a program ajánlójában részletezi, a közönség szeptember 3-tól szeptember 27-ig tekintheti meg ingyenesen ezt az átfogó tárlatot. A kiállítás őszi, meghosszabbított időszakában tárlatvezetéssel is készülnek, amelyet szeptember 6-án, pénteken 17 órakor terveznek. A látogatókat majd Nemes Ferenc szobrászművész és Zsinka Gabriella művészettörténész vezeti körbe.

Nemes Ferenc (1949, Dunaföldvár) a Duna-menti térség, illetve szűkebb régiónk (Fejér és Tolna megye) képzőművészeti színterének figyelemre méltó alakja, aki évtizedek óta rendszeresen szerepel a térség kollektív tárlatain, alkotótelepein, hazai-és külföldi seregszemléken. Tagja a Magyar Szobrász Társaságnak, valamint a Rend-Rendszer Csoportnak, utóbbival 1980-tól napjainkig rendszeresen jelentkezik kiállításokkal. Művei számos hazai és nemzetközi magán- és közgyűjteményben – köztük például a Magyar Nemzeti Galériában, a paksi Modern Képtárban, a győri Városi Múzeumban – megtalálhatóak. Köztéri műveivel a Nagyatádi Szoborparkban és a Baracsi Szoborparkban találkozhatunk. Munkásságát számos alkotói díj mellett városunk 2013-ban Pro Cultura Intercisae díjjal ismerte el.

A Kortárs Művészeti Intézetben megvalósuló, átfogó egyéni kiállítása nem pusztán retrospektív igényeknek megfelelő, hiánypótló tárlat, hanem egy hosszabb távon megvalósuló művészettörténeti feldolgozó munka részeként, az életmű kurrens pozicionálása okán is téttel bíró vállalás, mely nemcsak a regionális, de az országos szakma és közönség ismereteinek, élményeinek bővítése, differenciálása szempontjából is fontos produktum. A kiállítás – a korai, dadaista költészet ihlette képversektől, kollázsoktól, a hullámmozgásokat feldolgozó grafikákon, a változatos plasztikai és konceptuális munkákig – mediálisan is sokszínű, érvényes keresztmetszetet ad a művész életművéből, rámutatva arra is, hogy Nemes Ferenc munkássága művészeti jelentőségében messze túlmutat, túllép e régió határain.