A Hermethia Puppets alkotóközösségének bázisát a Balázs-Valler Kata Színész, bábszínész, bábrendező, báb-és díszletkészítő és Balázs János Balázs képzőművész, báb-és díszlettervező, báb-és díszletkészítő alkotta duó adja. Ebben a produkcióban csatlakozott hozzájuk egy számunkra ugyancsak ismerős alkotótárs Garajszki Margit személyében, akivel talán csak színészként nem találkozhattunk a Bartók színpadán, ellenben dramaturgként és rendezőként már szinte hazajár hozzánk, legutóbb a Berg Judit népszerű gyermekregényéből készült Rumini Tükör-szigeten című családi musicalt állította színpadra. A Kriza János gyűjtésében fellelhető Az álomlátó fiú című székely népmese az ő érzékeny és szellemes átiratában került a színészek kezébe az olvasópróbán.

Fotó: Balla Tibor

A hétfő délelőtti összejövetelen első körben nem is a szöveggel ismerkedtek meg az alkotók, lezajlott az első randevú a bábok és az őket mozgató színművészek között, alkalmuk volt magukba szívni Balázs János Balázs varázslatos látványvilágát a terveken és a részben már elkészült bábokon keresztül. Ha véletlenül valaki úgy vélné a képek láttán, hogy valamiféle hasonlatosság van a bábok arca és a játszók ábrázata között, ne aggódjon, az együttállás nem véletlen, hiszen a képzőművész a munkálatok megkezdése előtt már ismerte a szereposztást (Jankovics Katalin, Jerger Balázs, Kiss Attila, Polgár Lilla, Vrabecz Botond). A bábokkal való ismerkedés után a rendező segítségével megismerhették, hogy az ő meglátása szerint milyen jellemvonásokkal bírnak a különféle szereplők a darabban, mi az, amit látni szeretne a bemutatón a mesés hangulatú bábszínpadon. Mindezek után újabb első találkozás következett a próbán, ugyanis Holb Levente és Balázs Bernát zeneszerzők által megálmodott zenei hangulatvilág is bemutatkozhatott. A látottak és hallottak alapján izgalmas előadásra számíthatunk, amely megerősíthet abban, hogy bátran tartsunk ki álmaink mellett, valósítsuk is meg azokat.